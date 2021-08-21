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اللبنانية ترفع الوقود وتتحمل تكلفة دعمه

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الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود وتتحمل تكلفة دعمه اللبنانية ترفع الوقود وتتحمل تكلفة دعمه
زادته إلى 8 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد

الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود وتتحمل تكلفة دعمه

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر اليوم (السبت).

وذكر مصرف لبنان المركزي في وقت سابق اليوم، أن قررت زيادة سعر الصرف الخاص بتسعير الوقود، ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار عن السعر السابق، الذي كان 3900؛ في قرار سيؤدي إلى ارتفاع الوقود.

ولا يزال سعر الصرف الجديد المخصص لواردات الوقود تحت مستوى سعر السوق البالغ زهاء 19 ألفًا مقابل الدولار، وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود وإن كان بنسبة أقل.لبنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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