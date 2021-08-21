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إصابة جندي إسرائيلي بجراح حرجة في إطلاق نار «من مسافة الصفر» شرق غزة

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إصابة جندي إسرائيلي بجراح حرجة في إطلاق نار «من مسافة الصفر» شرق غزة إصابة جندي إسرائيلي بجراح حرجة في إطلاق نار «من مسافة الصفر» شرق غزة

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كشفت القناة «13» العبرية، اليوم السبت، عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح بالغة الخطورة شرقي قطاع غزة.

وقالت القناة إن «جنديا من وحدة المستعربين في حرس الحدود أصيب بجروح خطيرة جدا جراء إطلاق نار عند السياج الحدودي مع غزة اليوم».

وأوضحت القناة أن التقديرات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيرد الليلة على الحادث.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، مقطع يوثق لحظة محاولة شبان فلسطينيين سحب سلاح أحد الجنود الإسرائيليين المستترين خلف الجدار الفاصل شرق مدينة غزة.

وأظهر مقطع فيديو آخر لحظة إطلاق النار على الجندي الإسرائيلي الموجود خلف الجدار الفاصل.

المصرى اليوم

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