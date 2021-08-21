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الأزهر ينظم ورشا لإعادة تدوير خامات البيئة بمعرض الإسكندرية للكتاب

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الأزهر ينظم ورشا لإعادة تدوير خامات البيئة بمعرض الإسكندرية للكتاب الأزهر ينظم ورشا لإعادة تدوير خامات البيئة بمعرض الإسكندرية للكتاب

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نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم السبت، عددا من الورش الفنية الخاصة بالتدريب على فن إعادة تدوير خامات البيئة، والتي شهدت إقبالا ملحوظا من رواد المعرض، خاصة الأطفال الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في تصميم وتشكيل هذه الأعمال.

وتهدف ورش إعادة التدوير إلى تدريب المشاركين على كيفية الاستفادة من المواد البيئية الموجودة من حولنا، ومعرفة الطريق الأمثل للاستفادة منها مادياً وبيئياً، والمساهمة بشكل فعال في الحد من النفايات وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني وإكساب الناس مهارات متنوعة.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته منذ الإثنين الماضي، وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات الافتراضية خلال أيام المعرض سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية والتنموية.

المصرى اليوم

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