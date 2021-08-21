إسلام حسانين يسرد كواليس روايته «لاجئ في بلاد الفرنجة»

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قال الكاتب إسلام حسانين إن روايته «لاجئ في بلاد الفرنجة» سيتم طرحها في الأسواق خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن حققت نجاح في معرض الكتاب، ونفاذ الطبعة الأولي والثانية من الكتاب.

وأضاف إسلام إن معارض الكتب هي قبلة حياة الكتاب ودور النشر المختلفة، حيث تساعد على نشر أهمية القراءة ومتابعة أحدث الأعمال، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب حسانين فأن رواية لاجئ في بلاد الفرنجة الصادجرة عن دار الأهرامات للنشر والتوزيع، تتطرق إلى واقع مرير يعيشه نسبة كبيرة من الشباب من الفئات المطحونة في المجتمع، وهي حلم الهجرة الشرعية، حيث يبحث كثيرين من الشباب عن فرصة للهروب في مركب متهالك، حتى وإن أودي بحياتهم.

وأضاف أن راوية تتبع لحياة المهاجر أو اللاجئ كما يحب أن يلقبه، حيث أنه في حالة نجاحه ودخول إلى البلد الأوروبي تواجه أزمة العمل، وكثير منهم يضطر إلى العمل الغير شرعي وبمبالغ لا تضمن حياة أدمية، ويستمر الصراع ما بين العودة أو البقاء أملا في أن تبتسم الحياة لشخص بائس.

وأوضح حسانين أنه يعمل حاليًا على عدة خيارات بعد نجاح الرواية ومنها تحويلها لعمل درامي.

يذكر ان للكاتب إسلام حسانين، بعد «مكالمة مسجلة»، ثم عاد في أواخر أيامه ليكتب «ليله في الشيراتون»، وتعتبر رواية لاجئ في بلاد الفرنجة واحدة من أكثر الروايات مبيعا في المعرض الدولي للكتاب 2021، بحسب تصريحات صادرة عن مسؤولين عن المعرض ووزارة الثقافة.