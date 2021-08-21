صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم نزلاء دار بسمة للإيواء بلقاح كورونا

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن هناك جهود مكثفة للفرق الطبية المتحركة والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالإدارة الصحية بالزقازيق، وذلك لتطعيم نزلاء دار بسمة لرعاية الأطفال والكبار في الزقازيق بلقاح كورونا، فضلا عن عمل الفرق الثابتة والمتحركة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، والسيارات المتنقلة بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة الدولة الوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه التأكيد علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، وتقديم الخدمة الطبية تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً علي صحتهم وسلامتهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.



وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها جميع أيام الأسبوع من الساعة ٩ص وحتي ٩م، بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.