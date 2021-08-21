محمد الأتربي: البنوك المصرية لم تتعرض لأي اختراق من هاكرز

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قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن البنوك المصرية لم تتعرض لأي اختراق من هاكرز، وأن ما حدث هو خطأ من العميل الذي منح الكود السري للتشكيلات العصابية.

وحذر الأتربي، من استغلال التشكيلات العصابية من مكالمات تحديث البيانات للعملاء واستغلال عدم دراية العملاء بالحصول على الرقم السري من العميل والنصب عليهم.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إحدى السيدات في سمالوط أخطأت وأعطت أحد أفراد التشكيل العصابي بياناتها السرية بعد إغرائها بجائزة.

وأشار محمد الأتربي إلى أن هذا الأمر تكرر، وهناك ما يقرب من 13 واقعة، وتم سحب 2 مليون و700 ألف جنيه مصري.