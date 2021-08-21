أخبار عاجلة

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد انتحال صفة موظفي البنوك.. خبير يكشف كيفية تفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني

Print
بعد انتحال صفة موظفي البنوك.. خبير يكشف كيفية تفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني بعد انتحال صفة موظفي البنوك.. خبير يكشف كيفية تفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد حجازي إستشاري تشريعات التحول الرقمي والإبتكار والملكية الفكرية، كيفية تفادي عمليات الإحتيال الإلكتروني.

وقال حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة «دي إم سي»: «مستوى الوعي القليل لدى الأشخاص يوقعها في بعض المشاكل، خاصة مع عرض مغريات تجذبه».

وتابع :«عمليات الاحتيال الإلكتروني لا يمكن أن تتوقف، فدائما ما يتعامل المحتالون بأساليب وطرق مختلفة لمحاولة جذب الأشخاص ورغبة البعض في الحصول على بعض المكاسب المغرية».

وحذر المواطنين من إعطاء أي بيانات لأي شخص يحدثك على الهاتف، لافتا إلى أن البنوك لا تتصل بشخص من أرقام عادية للحصول على البيانات أو تحديثها، فالشخص يذهب للبنك أو يدخل على موقع البنك لتحديث البيانات.

وأشار إلى أن موظفي البنك بذاتهم لا يتحصلون إلا على أنواع معينة من البيانات، وهذا يتم من خلال مركز اتصال البنك وليس من رقم عادي، رغم أن البنوك لا تتصل بالعميل لتحديث البيانات.

وأكد أن الشخص إن وقع في فخ إعطاء البيانات وخاصة آخر 3 أرقام من البطاقة، قد يعرض الشخص لخسارة أمواله وسحبها من حسابه في البنك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو