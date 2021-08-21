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بعد محطة القادسية.. "الفريدي" يخوض تجربة جديدة في برشلونة

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بعد محطة القادسية.. "الفريدي" يخوض تجربة جديدة في برشلونة بعد محطة القادسية.. "الفريدي" يخوض تجربة جديدة في برشلونة

بعد محطة القادسية..

كشف أحمد الفريدي، لاعب النصر والهلال والاتحاد السابق، عن انضمامه لأحد أندية إسبانيا خلال الفترة المقبلة بعد نهاية علاقته مع فريقه الأخير نادي القادسية.

ونشر الفريدي اليوم السبت مقطعًا مرئيًّا، أعلن فيه توجهه إلى إحدى مقاطعات برشلونة للتوقيع مع فريق لاجوستيرا الأول لكرة القدم.

وينشط فريق لاجوستيرا المعروف بـ"كوستا برافا" في إسبانيا بـ"دوري الدرجة الثانية"، وسيصبح الفريق الثاني من البلد ذاته الذي ينضم إليه لاعب الوسط السعودي بعد تجربة قصيرة مع فريق مليلة "درجة ثالثة" في موسم 2019-2020.

ويخوض اللاعب البالغ (33 عامًا) التحدي السادس في مسيرته الكروية في أعقاب رحلة مرَّ خلالها بـ 3 مناطق سعودية، منها الوسطى مع الهلال والنصر، والغربية عندما ارتدى قميص الاتحاد، والشرقية في آخر ظهور كروي له مع القادسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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