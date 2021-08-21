طفل روسي يحضر قنبلة إلى مسكنهم فيتسبب في كارثة

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راح ضحيتها شخصان وأصيب طفل

قتل شخصان أحدهما طفل، وأصيب طفل آخر بجروح، اليوم (السبت)، في انفجار وقع داخل شقة في العاصمة الروسية.

وأوضح المتحدثة باسم النيابة العامة بموسكو لودميلا نيفيودوفا، أن الطفل البالغ من العمر 14 عامًا توفي في مكان الحادث، وأُصيب طفل آخر بجروح.

وأضافت أن رجلاً فارق الحياة في طريقه إلى المستشفى متأثرًا بجراحه، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر أن الانفجار وقع بسبب صاعق قنبلة يدوية الصنع.

من ناحية أخرى، بيّنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات في موسكو يوليا إيفانوفا، أن ملفًا جنائيًا فتح بتهمتي التسبب في الموت نتيجة الإهمال، والاتجار غير المشروع في أسلحة.

وأفادت بأن امرأة كانت داخل الشقة أثناء الحادث ولم تصب بأذى، أما الطفل المصاب بجروح ناجمة عن شظايا فتم نقله إلى المستشفى وحالته خطرة.

وأشارت يوليا إيفانوفا إلى أن المحققين يعتقدون أن أحد الطفلين جلب العبوة الناسفة إلى الشقة قبل وقت وجيز من حدوث الانفجار.روسيا