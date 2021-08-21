افتتاح المهرجان الثالث لبراعم الكرة الطائرة في العاصمة الرياض

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البحرين تتصدر في اليوم الأول

تصدر المنتخب البحريني جدول ترتيب اليوم الأول من المهرجان الخليجي الثالث لبراعم الكرة الطائرة، الذي تستضيفه السعودية، عقب نجاحه في جمع 4 نقاط من خلال انتصاره على منتخبي الكويت والسعودية بالنتيجة نفسها، والتي جاءت بشوطين مقابل شوط واحد، وجاءت السعودية ثانيًا بثلاث نقاط بعد الفوز على الكويت بنتيجة 2-1 في ختام لقاءات الجولة الأولى.

وافتتح المهرجان، اليوم السبت، على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة الرياض برعاية رئيس اللجنة المنظمة الدكتور خالد الزغيبي، وبحضور أمين عام اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون للكرة الطائرة فراس الحلواجي الذي قدم شكره للمملكة العربية السعودية على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن كرة الطائرة الخليجية أثبتت أنها قادرة على الإقلاع في ظل المستويات الكبيرة التي شاهدناها في أول أيام مهرجان البراعم.

وأضاف: "هذا المهرجان يُقام لأول مرة بعد جائحة كورونا ونتمنى أن يكون فأل خير لإقامة البطولات القادمة، حيث إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق بطولة الخليج للناشئين التي تحتضنها مملكة البحرين".

وتستكمل غدًا الأحد مباريات المهرجان بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي في المباراة الأولى منتخبا السعودية والبحرين عند الساعة (2:00) ظهرًا، ويواجه البحرين نظيره الكويت عند (3.30) عصرًا، على أن تجمع المباراة الثالثة منتخبي السعودية والكويت عند الساعة (5.30) مساءً.

المنتخب السعودي