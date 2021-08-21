خبيرة تغذية: الخضروات تزيد مناعة الجسم ضد الفيروسات

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لتغيير الأعشاب التي تقلل الشهية كل شهر، حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، وبالتالي يحدث ثباتا في الوزن.



وشددت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، على ضرورة تناول الخضروات لأنها تقوي المناعة ضد الفيروسات، وهذا الأمر مهم في ظل وجود فيروس كورونا، معقبة: «المناعة تمنع جسم الإنسان من العرضة للفيروسات أو أي أمراض».



ولفتت إلى أن مريض السمنة الذي لديه مشكلة في الغدة الدرقية لا ينخفض وزنه سريعًا مثل الشخص الطبيعي الذي يعاني من الشهية العالية، موضحة أن خفض الوزن قد يؤدي إلى إزالة مرض السكر، وخفض الضغط.