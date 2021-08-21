أخبار عاجلة

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبيرة تغذية: الخضروات تزيد مناعة الجسم ضد الفيروسات

Print
خبيرة تغذية: الخضروات تزيد مناعة الجسم ضد الفيروسات خبيرة تغذية: الخضروات تزيد مناعة الجسم ضد الفيروسات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لتغيير الأعشاب التي تقلل الشهية كل شهر، حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، وبالتالي يحدث ثباتا في الوزن.


وشددت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، على ضرورة تناول الخضروات لأنها تقوي المناعة ضد الفيروسات، وهذا الأمر مهم في ظل وجود ، معقبة: «المناعة تمنع جسم الإنسان من العرضة للفيروسات أو أي أمراض».


ولفتت إلى أن مريض السمنة الذي لديه مشكلة في الغدة الدرقية لا ينخفض وزنه سريعًا مثل الشخص الطبيعي الذي يعاني من الشهية العالية، موضحة أن خفض الوزن قد يؤدي إلى إزالة مرض السكر، وخفض الضغط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 208 إصابات جديدة و 7 حالات وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 208 إصابات جديدة و 7 حالات وفاة بفيروس كورونا