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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد دولة بالعالم تطبق هذه الحزمة المتنوعة من برامج الحماية الاجتماعية مثلما يحدث في مصر.

وأشار «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إلى أن مصر لديها أكبر حزمة برامج اجتماعية في العالم من حيث التنوع والشمول، لافتا إلى أنه لا توجد دولة تعطي وحدة سكنية كاملة التأسيس، مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية مهمة ومتنوعة في مصر.

ولفت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية خففت من وطأة وحدة برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 2016 وحتى 2019، حيث لولا هذه الحزم من البرامج ما استطاعت مصر تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية على اجتياز محنة جائحة كورونا، حيث تم تدشين برامج لمشاعدة العمالة غير المنتظمة خلال فترة الجائحة، معلقا: «عين الدولة على المواطن البسيط.. وبرامج الحماية الاجتماعية ستظل موجودة وتستهدف تخفيف معدلات الفقر لحدها الأدنى».