رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 الآن في جميع المواد .. الخطوات بالتفاصيل

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رابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021.. سيطر على محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت تلقي طلبات التظلمات على النتيجة بالمجان.

الدخول على رابط التظلم الخاص الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم ثم قبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة إلكترونيا ويستمر قبول الطلبات لمدة 7 أيام على أن يتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر القادم.

تظلمات الثانوية العامة 2021 - صورة أرشيفية

ويتضمن الفحص درجات الطلاب بهدف التأكد من الورقة الامتحان ونسبتها إلى الطالب المتظلم وسوف يتم تسليم الطالب مقدم الطلب نتيجة الفحص للتأكد من سلامة الورقة ونسبتها إليه على أن يتسلم نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة حتي يطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

1- لتظلم الثانوية العامة يتم على رابط إلكترونى الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم

2 ـ التظلم يتم من خلال بيانات الطالب الاسم ورقم الجلوس وتسجيل المواد المتظلم فيها.

3- التظلم بالمجان في كل المواد دون رسوم مالية

4- التظلم مفتوح لكل المواد أو مادة واحدة حسب طلبات الطالب.التظلم يقتصر فقط على إعادة فحص أوراق الإجابة الخاصة بالطالب.

5- ـ التظلم على نتيجة الثانوية العامة وسوف يستمر لمدة أسبوع على أن يتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.

6- الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ومد صحتها ونسبتها إلى الطالب ليعاد تصحيحها يدويا.

7 ـ يتسلم الطالب نتيجة الفحص في المواد الخاصة به ومدي فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه.

8 ـ يتسلم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة بهدف يطمئن بنفسه على سلامة التصحيح

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم إنَّ التظلمات ستتم إلكترونياً لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة وبالمجان دون تحصيل رسوم، مطالبا جميع الطلاب بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بخطوات التظلم.

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وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا علي النتيجة - صورة أرشيفية

وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا علي النتيجة - صورة أرشيفية