مجلس الوزراء يكشف عن إلزام بعض الفئات بالحصول على تطعيم كورونا (تعرف عليها)

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم البدء في تطعيم طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس والجامعات، وكل من لهم علاقة بالعملية التعليمية حتى من سيقومون بتوصيل التغذية المدرسية للمدارس بلقاح كورونا إجباريًا.

وأكد سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن تطعيم هذه الفئات إجباريًا من كورونا سيمنع حالة الهلع التي تصيب أولياء الأمور في المدراس والجامعات عند زيادة أعداد الإصابات، مناشدًا أولياء الأمور حث ابنائهم ممن هم فوق الـ18 عامًا على الحصول على اللقاح المجاني.

وشدد على أن الطلاب ممن أقل من 18 عامًا لن يحصلوا على اللقاح، موضحًا أنه سيكون هناك فرق من وزارة الصحة تتولى عملية تطعيم الطلاب وهيئة التدريس بالجامعات الخاصة والحكومية، وجميع أنواع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأشار متحدث الحكومة، إلى أنه سيصدر قرار من مجلس الوزراء ينظم أوضاع من رفضوا الحصول على اللقاح، ولكن بعد إعطاء مهلة لتطعيم هذه الفئات والتي ستستغرق وقتًا.