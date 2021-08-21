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«باع مشروعًا سكنيًا يخص أحد البنوك».. حبس رجل أعمال هارب من السجن 149 سنة

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«باع مشروعًا سكنيًا يخص أحد البنوك».. حبس رجل أعمال هارب من السجن 149 سنة «باع مشروعًا سكنيًا يخص أحد البنوك».. حبس رجل أعمال هارب من السجن 149 سنة

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أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بحبس رجل أعمال يمتلك شركة مقاولات هارب من 45 قضية نصب، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من البنوك وصدور أحكام قضائية بحبسه 149 سنة.


التحقيقات أظهرت مفاجأة وهي أن المتهم الذي كان يختبئ بإحدى الشقق في مدينة 6 أكتوبر، باع مشروعًا سكنيًا يخص أحد البنوك للمواطنين.


كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن ببيع رجال أعمال لديه شركة مقاولات، لوحدات سكنية بمنطقتي مدينة نصر و6 أكتوبر للمواطنين وهي تخص أحد البنوك، وتمكنت قوات الشرطة من ضبطه وأحالته للنيابة العامة.

المصرى اليوم

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