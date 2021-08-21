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إصابة 24 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

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إصابة 24 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة إصابة 24 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

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أُصيب 24 شخصاً في غزة جراء إطلاق القوات الإسرائيلية عيارات نارية باتّجاه متظاهرين فلسطينيين أطلقوا قنابل حارقة وإطارات مشتعلة من خلف السياج الحدودي الفاصل، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان: «إصابة 24 مواطناً بجروح مختلفة من بينهم 10 أطفال».

وأوضحت أن «من بين الإصابات حالتان حرجتان إحداهما لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً»، مشيرة إلى أنه أصيب بالرأس في شرق غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي وكالة فرانس برس بأن «مئات من مثيري الشغب والمتظاهرين» تجمّعوا على طول السياج الفاصل.

وأضاف الجيش: «الجنود على أهبة الاستعداد في المنطقة ويستخدمون وسائل مكافحة الشغب وإذا اقتضى الأمر طلقات من عيار 22».

وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قد دعت إلى مظاهرة السبت في الذكرى السنوية الثانية والخمسين لحريق المسجد الأقصى في القدس.

وتأتي المظاهرة بعد ثلاثة أشهر على توصّل حماس وإسرائيل لهدنة إثر أعنف تصعيد بينهما منذ سنوات.

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