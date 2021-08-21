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طالبان : نريد نظاما سياسيا يحترم حكم القانون ويتيح الفرصة لجميع المواطنين

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طالبان : نريد نظاما سياسيا يحترم حكم القانون ويتيح الفرصة لجميع المواطنين طالبان : نريد نظاما سياسيا يحترم حكم القانون ويتيح الفرصة لجميع المواطنين

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قال محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، إنه «أجرينا محادثات في كابول مع شخصيات سياسية بشأن شكل النظام المقبل».

وتابع أنه «أكدنا خلال المحادثات رغبتنا في نظام مركزي قوي خال من الفساد، ونريد نظاما سياسيا يحترم حكم القانون ويتيح الفرصة لجميع المواطنين».

وأعلنت حركة «طالبان» عن تشكيلها لجنة جديدة معنية بـ«طمأنة وسائل الإعلام وحل مشاكلها» في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، على حسابه في «تويتر» اليوم السبت أن اللجنة الثلاثية الجديدة ستضم عضوا من «اللجنة الثقافية» في الحركة، ونائب رئيس «جمعية الدفاع عن الإعلام»، وعضوا من قيادة شرطة العاصمة كابول.

وقال إن اللجنة ستتعامل مع «مشاكل وسائل الإعلام في كابل»، دون تقديم توضيحات.

المصرى اليوم

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