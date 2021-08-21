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«الليلة كبيرة والسيرك القومى» على مسرح ساحة الهناجر

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«الليلة كبيرة والسيرك القومى» على مسرح ساحة الهناجر «الليلة كبيرة والسيرك القومى» على مسرح ساحة الهناجر

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تنطلق حفلات مسرح العرائس بأوبريت «الليلة الكبيرة»، كما يواصل السيرك القومى حفلاته، ضمن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك في الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل ٢٣ أغسطس الجارى، وتستمر حفلاتهما حتى الأول من سبتمبر المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت «الليلة الكبيرة» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

كما يواصل السيرك القومى، بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم مجموعة من الفقرات الفنية منها «الساحر، المهرج، الجونجلير، الدودة الشقية، التنشين بالخناجر»، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى .

وتختتم شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، حفلاتها غدا الأحد، وتقدم اليوم وغدا في الثامنة مساء، مجموعة من أشهر الأغانى الدينية التي تغنى بها كبار نجوم الطرب في ، إلى جانب فقرات الإنشاد الدينى، تحت إشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة .

يشار إلى أن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» يقام في الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر ، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

المصرى اليوم

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