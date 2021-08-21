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عرض فيلم ماكو أول سبتمبر المقبل

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عرض فيلم ماكو أول سبتمبر المقبل عرض فيلم ماكو أول سبتمبر المقبل

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طرحت الجهة المنتجة لفيلم «ماكو» الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الافيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.

في سياق متصل تم طرح الاعلان الرسمي للفيلم، كما يستعد صناع العمل لطرح الفيلم بدور العرض يوم 1 سبتمبر المقبل بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب ، حيث بدأ الاعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات، وتدور أحداثه عند العباره سالم اكسبريس الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت ، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة.


الفيلم انتاج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي واشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى .

المصرى اليوم

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