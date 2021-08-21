بـ عصا خشبية.. الداخلية تكشف ملابسات اعتداء شخصين على طالب حتى الموت

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قالت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إن أجهزتها تمكنت من ضبط مرتكبي واقعة مقتل «طالب» بالقليوبية، إثر التعدي عليه بالضرب لخلافات بينهم.



وأضافت الوزارة، في بيان لها، إنه بعد الانتقال إلى أحد المستشفيات بدائرة مركز شرطة بنها، تبينّ إصابة المجني عليه بكسر بعظام الجمجمة، وبسؤال نجل عمومة المتوفى «مدرس»، مقيم بذات الناحية، مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة، قرر أنه حال تواجده رفقة المتوفى أمام المحل الخاص به حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص- عاملان – صاحب معرض دراجات نارية- مقيمين بدائرة المركز، قاموا بالتعدى عليه بواسطة عصا خشبية، محدثين إصابته وإصابة المتوفى التي أودت بحياته.



وتابع البيان، قال ابن عمومة المتوفى، حدث ذلك لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة، وبسؤال شقيق المتوفى «موظف» بإحدى الشركات، أيد ذلك واتهم المذكورين بارتكاب الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين، وكذا الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.