أخبار عاجلة

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات السومة أربعة أسابيع

Print
الإصابة تحرم الأهلي من خدمات السومة أربعة أسابيع الإصابة تحرم الأهلي من خدمات السومة أربعة أسابيع

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات السومة أربعة أسابيع

أعلن النادي الأهلي ,اليوم السبت ,عبر بيان رسمي، أن الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ستبعده عن الملاعب لمدة (4) أسابيع.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية".

وتابع البيان "ويحتاج السومة إلى (4) أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول".

وتعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد الحزم (2-2) في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الخميس الماضي.

واستبدل السومة في الدقيقة 11 بعد إصابته في كرة مشتركة مع أحد لاعبي الحزم، بينما بدا اللاعب السوري متأثرًا بالإصابة إذ بكى خلال تلقيه العلاج على مقاعد البدلاء.الأهلي عمر السومة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية