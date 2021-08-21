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فريق سيدات الأهلى يتوج بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

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فريق سيدات الأهلى يتوج بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة فريق سيدات الأهلى يتوج بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

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توج فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليًّا في الأردن، بعد الفوز مساء اليوم السبت، على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0.

وقدم الأهلي عرضًا جيدًا أمام غاز الجنوب العراقي، في نهائي البطولة العربية للأندية، الذي أقيم على صالة جامعة عمان الأهلية، وذلك بمشاركة كل من: «إليزابيتا سمارة، ونادين الدولتلي، وهنا جودة».

وكان فريق «سيدات تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات، على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، وغاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-1، والعربي الكويتي بنتيجة 3-0.

وفي مباراة الدور نصف النهائي، واصل فريق سيدات تنس طاولة الأهلي تفوقه، ونجح في الفوز على المرأة القطري بنتيجة 3-0، ليصعد للمباراة النهائية، ويتوج باللقب العربي على حساب غاز الجنوب العراقي.

وضمت قائمة فريق «سيدات تنس طاولة الأهلي» التي شاركت في البطولة العربية للأندية كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبدالعزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

المصرى اليوم

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