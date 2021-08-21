أخبار عاجلة

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري نفسي: أصدقاء السوء من الأسباب الرئيسية للطلاق

Print
استشاري نفسي: أصدقاء السوء من الأسباب الرئيسية للطلاق استشاري نفسي: أصدقاء السوء من الأسباب الرئيسية للطلاق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رحاب الفقي، استشاري الصحة النفسية، إن أصدقاء السوء سواء للزوجة أو للزوج من الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي للطلاق، كما أن هناك صداقات لها آثار طيبة، وهناك أيضًا صداقات تدمر العلاقة الزوجية، وتؤدي إلى انهيارها.

وأضافت "الفقي"، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه من المعروف أنه لا غنى لأحد عن وجود الأصدقاء في حياته، وليس عدلًا أبدًا أن يطالبك أحد بالاستغناء عن صديقاتك، لكننا هنا نتحدث عن أنواع معينة من الصديقات، ولا نحثك على قطع العلاقة بهذه الشخصيات جميعًا، لكن أحيانًا يكفي أن تبعديها عن حياتك الزوجية وتخفي عنها أسرارك وأمورك الشخصية، ولا تجعليها تحتك ببيتك وزوجك كثيرًا، وهذا الأمر ينطبق على زوجك أيضًا مع بعض أصدقائه.

وأشارت استشاري الصحة النفسية، إلى أنه لا يمكن لأحد إنكار أن هناك صداقات تدمر العلاقة الزوجية تمامًا، وقد تؤدي بالزوجين إلى الطلاق، لذا احرصي أنتِ وزوجكِ على الحفاظ على الصداقات المحترمة في حياتكما، والابتعاد عن أصدقاء السوء حين تشعران بضررهم على حياتكما الزوجية واستقرارها".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو