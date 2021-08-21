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شاركت الفنانة مها أحمد، السبت، جمهورها مقطع فيديو من حفل الفنان محمد رمضان والذي أقيم أمس بالساحل الشمالي، حيث ظهرت ترقص على نغمات أغنية «مافيا» بمشاركة نجلها أحمد مجدي قائلا: «واحشني التنمر أوى».

كتبت مها أحمد عبر «إنستجرام»: «واحشنى التنمر أوى، خمسة وخميسة بالمرة بقى، هما متنمرين إذا هما مغلولين إذا أنا موجود». وكانت الفنانة مها أحمد تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، حيث أعلن سمير أحمد، شقيقها، دخولها المستشفى.

ونشر شقيق مها أحمد صورة لها من المستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «ادعوا لمها أختي تعبانة جدًا ربنا يحفظك يارب، كما نشر لها صورة ظهرت خلالها نائمة على السرير وبيدها المحاليل».

كانت مها أحمد أثارت جدلًا كبيرًا في وقت سابق، بعدما نشرت منشورًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، هاجمت فيه الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، وقالت إنها شعرت بالخذلان بسبب عدم مساندتهما لها.