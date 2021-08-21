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أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، أن «الحكومة ستتشكّل بالتعاون بينه وبين الرئيس المكلّف على أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة».

وقال الرئيس عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين: إنه «تقرر دعم المحروقات بتحمّل الخزينة جزءاً من الكلفة، وإعطاء موظفي القطاع العام مساعدة عاجلة بانتظار إعادة النظر بالرواتب، وفقا للأصول، ضمن خطة تعافٍ شاملة».

وأضاف:«أصارحكم كي تعرفوا أن هناك عرقلة لكل فكرة أو اقتراح أو مبادرة، كأن المطلوب المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين ووقوفهم في طوابير الذلّ».

وتابع: «منذ بدأت أزمة المحروقات، وأنا أدعو إلى حل عملي وسريع، كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه، ويتبهدّل المواطنون أمام محطّات البنزين، وتنقطع الكهرباء، وتتوقف المولّدات».