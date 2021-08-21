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ميشال عون: ستتشكل على أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات

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ميشال عون: الحكومة ستتشكل على أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات ميشال عون: ستتشكل على أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات

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أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، أن « ستتشكّل بالتعاون بينه وبين الرئيس المكلّف على أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة».

وقال الرئيس عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين: إنه «تقرر دعم المحروقات بتحمّل الخزينة جزءاً من الكلفة، وإعطاء موظفي القطاع العام مساعدة عاجلة بانتظار إعادة النظر بالرواتب، وفقا للأصول، ضمن خطة تعافٍ شاملة».

وأضاف:«أصارحكم كي تعرفوا أن هناك عرقلة لكل فكرة أو اقتراح أو مبادرة، كأن المطلوب المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين ووقوفهم في طوابير الذلّ».
وتابع: «منذ بدأت أزمة المحروقات، وأنا أدعو إلى حل عملي وسريع، كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه، ويتبهدّل المواطنون أمام محطّات البنزين، وتنقطع الكهرباء، وتتوقف المولّدات».

المصرى اليوم

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