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مانشستر سيتي يكتسح نوريتش بخماسية.. وليفربول يتجاوز عقبة بيرنلي بثنائية

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مانشستر سيتي يكتسح نوريتش بخماسية.. وليفربول يتجاوز عقبة بيرنلي بثنائية مانشستر سيتي يكتسح نوريتش بخماسية.. وليفربول يتجاوز عقبة بيرنلي بثنائية

مانشستر سيتي يكتسح نوريتش بخماسية.. وليفربول يتجاوز عقبة بيرنلي بثنائية

أمطر فريق مانشستر سيتي شباك ضيفه نوريتش سيتي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ مهرجان الأهداف مبكرًا، في الدقيقة السابعة، بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله حارس المرمى الهولندي تيم كرول خطأ في مرماه، وضاعف النجم الإنجليزي جاك غراليش النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة 22، محرزًا باكورة أهدافه مع فريقه الجديد مانشستر سيتي.

وأضاف المدافع الإسباني إيميريك لابورت الهدف الثالث بحلول الدقيقة 64، وعزز زميله البديل رحيم سترلينغ تقدم فريقه بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 71، واختتم النجم الجزائري رياض محرز مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس لمانشستر سيتي، في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".

وحقق مانشستر سيتي (حامل اللقب) انتصاره الأول في الموسم الجديد "للبريمير ليغ"، ليستعيد بذلك توازنه، بعد هزيمته في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب، أمام مضيفه توتنهام (0- 1) يوم الأحد الماضي، على ملعب "توتنهام هوتسبر" في العاصمة لندن.

من جهة ثانية حقق ليفربول، انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بفوزه على بيرنلي 2- 0 في المرحلة الثانية من المسابقة، اليوم السبت.

وسجل ثنائية ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا، في الدقيقة 18، والسنغالي ساديو ماني، في الدقيقة 69، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا، في انتظار اكتمال مباريات المرحلة؛ بينما لا يزال بيرنلي دون أي نقطة عقب تلقيه الهزيمة الثانية تواليًا، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام برايتون (1- 2).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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