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"شرطة القصيم" تقبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي

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"شرطة القصيم" تقبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي "شرطة القصيم" تقبض على مقيمين ارتكبا جرائم نصب واحتيال مالي
جمعا أموالًا عبر الترويج لاستثمارات وهمية على مواقع التواصل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيْمَين من الجنسية السورية، ارتكبا جرائم نصب واحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع أموال عبر الترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام حسابات ضحاياهما في الإيداع والتحويل ليتم بعد ذلك تحويلها خارج المملكة، وضبط بحوزتهما مبلغ (286,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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