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"طالبان" تعلن إحراز تقدم في تشكيل الجديدة

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"طالبان" تعلن إحراز تقدم في تشكيل الحكومة الجديدة "طالبان" تعلن إحراز تقدم في تشكيل الجديدة
مسؤول بالحركة اعترف بوجود مخاطر أمنية في مطار كابول

أعلن مسؤول في حركة طالبان، اليوم (السبت)، تحقيق تقدم في مسار تشكيل حكومة جديدة وضمان الأمن في أرجاء البلاد.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في "طالبان" أنه لا يمكن استبعاد وجود مخاطر أمنية في مطار كابول؛ حيث يحتشد الآلاف يوميًّا على أمل مغادرة البلاد.

وذكر أن "طالبان" تسعى لتحسين الأوضاع وتوفير خروج سلس من المطار خلال الساعات المقبلة".

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تشكيل لجنة للتواصل مع وسائل الإعلام وحل مشكلاتها، وسط مطالبات دولية للحركة باحترام حرية الرأي عقب سيطرتها على البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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