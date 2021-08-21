التشكيل الرسمي لنهائي كأس محمد السادس بين اتحاد جدة والرجاء المغربي

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يشهد ملعب مولاى عبدالله بمدينة الرباط المغربية نهائى كأس محمد السادس للاندية العربية الأبطال والتى تجمع فريقا اتحاد جدة السعودى والرجاء المغربى.

وأعلن الفريقان عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما المرتقبة مساء اليوم السبت، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط، في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وضم تشكيل اتحاد جدة: جروهي، سعود عبدالحميد، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، كريم الأحمدي، برونو هنريكي، مورنادو، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، رومارينهو.

وجاء تشكيل الرجاء كالآتي: الزنيتي، عبدالإله مدكور، مروان الهدهودي، إلياس الحداد، أسامة سوكحال، عمر العرجون، زكريا الوردي، عبدالإله الحافظي، سفيان رحيمي، محمود بنحليب، محسن متولي.

وستقام المباراة دون حضور جماهيري، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيتم اللجوء لركلات الترجيح، حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين.

ويقود كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، طاقم تحكيمي من مصر، يتقدمه حكم الساحة محمود البنا، ويساعده محمود أبوالرجال وأحمد حسام.