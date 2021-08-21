إجراءات أمنية مشددة للاحتفال بعيد العذراء مريم بإسنا جنوب الأقصر

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شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا جنوب الأقصر، اليوم السبت، إجراءات أمنية مشددة للاحتفال بعيد العذراء مريم، وكذلك انتشار موسع لفريق الكشافة الكنسية على أبواب الكنيسة الرئيسة لاستقبال الزوار للاحتفال بعيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء مريم بكنيستها، وقياس درجة حرارة الوافدين قبل دخول الكنيسة للاطمئنان على حالتهم الصحية وعدم وجود أي أعراض اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وتوزيع الكمامات الطبية عليهم، فضلًا عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

الاحتفال بعيد العذراء مريم بكنيسة إسنا

كما يقوم فريق الكشافة الكنسية، بمساعدة رجال الشرطة، للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها، عبر الدخول من البوابات الإلكترونية وإظهار بطاقة الهوية «الرقم القومي»، خلال توافدهم للمشاركة في الاحتفالات.

الاحتفال بعيد العذراء مريم بكنيسة إسنا

وقال الكابتن كيرلس نشأت، قائد فريق الكشافة في كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، إن فرق الكشافة الكنسية تؤدى العديد من المهام خلال احتفالات وطقوس الصوم، بداية من الأفراد الموزعين على بوابات الدخول والخروج.

الاحتفال بعيد العذراء مريم بكنيسة إسنا

أوضح كيرلس نشأت، أن كشافة البوابات مسؤولون عن تنظيم دخول وخروج الزوار، والتأكد من التزامهم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مثل ارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة للوافدين قبل الدخول، وتوزيع الكمامات الطبية في حين عدم توافرها مع الوافدين للكنيسة، بجانب مساعدة أفراد الأمن في التفتيش الذاتى، والاطلاع على بطاقة الهوية «الرقم القومي» لكل زائر.

الاحتفال بعيد العذراء مريم بكنيسة إسنا

وأضاف كيرلس، أن هناك أفرادًا آخرين مسؤولين عن الإجراءات التنظيمية بداخل الكنيسة نفسها، سواء تنظيم طوابير الزوار قبيل دخولهم إلى الكنيسة أو زيارة أيقونة السيدة العذراء مريم للتبارك منها.

واختتم، بأنه يوجد فريق كشافة مختص بمتابعة الزوار داخل الكنيسة، وتوجيههم بما يحد من التزاحم والتجمعات، ويضمن تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تحرص الكنيسة على تطبيقها للوقاية من كورونا.