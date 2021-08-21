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رئيس لبنان يتهم والبرلمان وحاكم المصرف المركزي بمفاقمة أزمة المحروقات

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رئيس لبنان يتهم الحكومة والبرلمان وحاكم المصرف المركزي بمفاقمة أزمة المحروقات رئيس لبنان يتهم والبرلمان وحاكم المصرف المركزي بمفاقمة أزمة المحروقات

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اتهم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء السبت، اللبنانية والبرلمان وحاكم مصرف لبنان بمفاقمة أزمة المحروقات.

وقال الرئيس اللبناني، خلال كلمة له إنه :«منذ بداية أزمة المحروقات وأنا أسعى لإيجاد حل عملي وسريع لها»، مضيفا«استخدمت كل صلاحياتي الدستورية لكن الحكومة والبرلمان لم يتخذا إجراءات عملية لحل أزمة المحروقات».

وتابع عون :«قرار حاكم مصرف لبنان بوقف دعم المحروقات زاد من تفاقم الأزمة في بلادنا».

واستطرد الرئيس اللبناني، قائلا:«قررنا الاستمرار في دعم المحروقات خلال اجتمعنا اليوم.. وضع البلاد صعب ولكن بتضمنا نستطيع الوصول إلى النتائج المرجوة».

وقال عون: «سيتم تشكيل حكومة تستطيع القيام بإصلاحات وتحظى بثقة الكتل النيابية»، لافتاً إلى أن خزانة الدولة اللبنانية ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود في البلاد.

المصرى اليوم