جهود الداخلية في أسبوع.. كشف غموض 77 حادثًا

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، عن جهودها على مدار الأسبوع الماضي، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزث الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت جهود «الداخلية»، عن ضبط 60 متهمًا بحوزتهم 29 قطعة سلاح ناري، و26 قطعة سلاح أبيض، إضافةً إلى ضبط 31 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4780 قضية مخدرات و848 قضية متنوعة، خلال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات: دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية.



كما أسفرت الجهود عن مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 511 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن: أسيوط – الجيزة- الغربية – السويس – الدقهلية – الأقصر – سوهاج – المنيا– الشرقية – قنا – القليوبية – المنوفية – أسوان – دمياط – الإسماعيلية – البحر الأحمر)ون بحوزتهم 341 قطعة سلاح ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، والمواد المخدرة المتنوعة.



في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 1372 قطعة سلاح نارى أبرزها: (2 جرينوف – 108 بندقية آلية – 198 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 68 مسدس – 996 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 135 خزينة – 1582 قطعة سلاح أبيض).



في مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية البيضاء: تم ضبط ورشتين بداخلهما (6 مسدس– 10 بنادق ضغط هواء– 14 مسدس صوت – مسدس ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع). وكشف غموض 77 حادثًا متنوعًا، أبرزهم: قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 99 متهمًا.