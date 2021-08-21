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حادث مروع بطريق السخنة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 في تصادم سيارتين وأتوبيس

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حادث مروع بطريق السخنة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 في تصادم سيارتين وأتوبيس حادث مروع بطريق السخنة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 في تصادم سيارتين وأتوبيس

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لقى ثلاث أشخاص مصرعهم فيما أصيب ١٣ شخصا في حادث ثلاث سيارات بينها أتوبيس تابع لإحدى شركات الورق بالسخنة وأسفر الحادث بطريق الأدبية السخنة.

كانت نقطة الإسعاف تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات مع سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل. ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس بإرسال نحو ١٥ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبي، إن ٩ مصابين إصابتهم ما بين سحجات وكدمات وأربعة اصابات أخرى خطيرة، فيما تم نقل ثلاثة جثث إلى ثلاجة مستشفى السويس العام.

المصرى اليوم

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