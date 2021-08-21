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رفع 25 ألف طن قمامة بمدن كفر الشيخ

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رفع 25 ألف طن قمامة بمدن كفر الشيخ رفع 25 ألف طن قمامة بمدن كفر الشيخ

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2482 طن بـ 14 مركز ومدينة، منهم بـ " كفرالشيخ 400طن، وببرج البرلس 35 طن، وبسيدي سالم 145 طن، وبسيدي غازي 25 طن، و ببلطيم 80طن، وبالرياض 106طن، و بالحامول 150 طن، و بمصيف بلطيم 40طن، وبقلين 130 طن، وببيلا 170طن، و بدسوق 400 طن، وبفوه 220 طن، وبمطوبس 160 طن، وبمسير 21طن "، والتدخل السريع 400 طن بإجمالي 2290 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأوضح أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

المصرى اليوم

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