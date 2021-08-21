استشاري نفسي يكشف عن أنواع الاكتئاب وتأثيره على حياة الإنسان

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قال الدكتور أحمد جمال أبو العزايم، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن مرض الاكتئاب يعتبر مرض معقد بعض الشيء ويختلف العلاج باختلاف أنواعه، مشيرًا إلى أن أعراض الاكتئاب تتراوح من فقدان الأمل والتعب إلى فقدان الاهتمام بالحياة والألم الفيزيائي وأخيرًا التفكير بالانتحار، وهناك العديد من أنواع الاكتئاب بعضها يصيب الإنسان جراء التعرض لموقف حياتي أو لتغييرات في كيمياء الدماغ للإنسان.

وأضاف "أبو العزايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد" ، اليوم السبت، أنه من المهم معرفة أنواع الاكتئاب المختلفة؛ إذ تساعد هذه المعرفة على بناء تصور كامل عند استشارة الطبيب لتشخيص المرض، ومن أبرز أنواع الاكتئاب المختلفة منها الاكتئاب المستمر، والاضطراب الاكتئابي الرئيسي والذي صنف الاضطراب الاكتئابي المستمر كمرض اكتئاب مزمن نتيجةً لاستمرار المرض لأكثر من سنتين متتاليتين، وتختلف حدة هذا المرض من معتدل إلى متوسط أو شديد الخطورة.

وتابع: "هناك الاكتئاب العاطفي الموسمي، والذي يُعد الاضطراب العاطفي الموسمي أحد أنواع الاكتئاب المختلفة التي تُصيب الإنسان في فصول معينة في السنة، مثل: فصل الشتاء، حيث يصاب الإنسان بهذا النوع من الاكتئاب بسبب قصر فترات النهار والتعرض لأشعة الشمس بنسبة أقل، ويتخلص الإنسان من الاضطراب العاطفي الموسمي في فصل الربيع والصيف.