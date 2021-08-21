بـ 4 بنادق آلي وخرطوش.. سقوط متهم بقتل مسجلين خطر في الدقهلية

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات واقعة العثور على جثتي مسجلي خطر داخل أرض زراعية، بمنطقة ميت غمر في الدقهلية.



وقالت الوزارة، في بيان، إن المجني عليهما مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر، وعثر عليهما وبهما إصابة أعيرة نارية بالرأس، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بذات القرية، لوجود خلاف بينهم حول نشاطهم الإجرامي فـي مجال ترويج المواد المخدرة.



وأضافت: أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته 3 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام أحد الأسلحة المضبوطة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.