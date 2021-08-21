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البريد للمواطنين: لا يوجد جهة تحدث بيانات عملائها عبر الهاتف

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البريد للمواطنين: لا يوجد جهة تحدث بيانات عملائها عبر الهاتف البريد للمواطنين: لا يوجد جهة تحدث بيانات عملائها عبر الهاتف

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قال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه يتم التنسيق مع البنك المركزي لتأمين حسابات العملاء وحمايتهم من النصب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البريد والبنوك يعملون على تثقيف العملاء لحماية أنفسهم وتأمين حساباتهم.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أنه لا يوجد جهة تحدث بيانات عملائها عبر الهاتف، موضحًا أن الموظف يمكن أن يطلب بعض البيانات من العميل إذا كان الأخير من بادر بالاتصال، وذلك من باب التأكيد.

وعرّف خلال مداخلته الحسابات الراكدة بأنها الحسابات التي لم يحصل عليها تفاعل سحب أو إيداع منذ عام، مشيرًا إلى أن تفعيل الحساب الراكد يستلزم تواجد صاحب الحساب نفسه في مكتب البريد

واختتم فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن البنك من حقه ان يغلق الحساب إذا تجاوز المدة القانونية دون تفاعل عليه.

المصرى اليوم

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