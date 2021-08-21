أخبار عاجلة

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
"الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام -
أبرزها "حلوة الجوف".. 65 نوعًا من التمور بمهرجان التمر والعسل بدومة الجندل -
أهالي "صور بيشة" يعانون ضعف الاتصالات والإنترنت مع بداية العام الدراسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«كل واحد حر».. عفاف شعيب عن إعلان حلا شيحة اعتزالها الفن

Print
«كل واحد حر».. عفاف شعيب عن إعلان حلا شيحة اعتزالها الفن «كل واحد حر».. عفاف شعيب عن إعلان حلا شيحة اعتزالها الفن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الفنانة عفاف شعيب، على أزمة الفنانة حلا شيحة بعد إعلانها إعتزالها الفن، قائلة: «معرفش فترة وهتعدي بس الله أعلم هترجع تاني ولا لا»، مضيفة: «حلا جميلة ودمها خفيف وممثلة كويسة ورقيقة وحلوة وبموت في وشها».

وقالت «شعيب» في حوارها لفضائية «TeN» اليوم السبت: «حلا قلبها طيب أوي سبوها بقى يا جماعة، كل واحد حر بقى، أحنا كل واحد هيموت لوحدة سيبوا كل واحد يتصرف كما يشاء وكل واحد حر في حياته، أحنا مالنا»، موضحة: «مش كل واحد يبقى رقيب على التاني المفروض كل واحد يبقى رقيب على نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا».

وتابعت: «كل شخص حر وأحنا مش هنحاسب حد، وحلا أكيد حد استفزها»، موضحة: «أنها تمتلك حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فقط، ولكنها نادرًا ما تقوم بفتحه أو التهنئة في المناسبات الرسمية فقط».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو

الجيزة: رصف وتطوير عزبة البكباشي في حي جنوب (صور)

الجيزة: رصف وتطوير عزبة البكباشي في حي جنوب (صور)

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

صور جديدة من حفل خطوبة ريم سامي وطارق هيمن: «شكرا لمن شرفوني»

صور جديدة من حفل خطوبة ريم سامي وطارق هيمن: «شكرا لمن شرفوني»