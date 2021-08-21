«كل واحد حر».. عفاف شعيب عن إعلان حلا شيحة اعتزالها الفن

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علقت الفنانة عفاف شعيب، على أزمة الفنانة حلا شيحة بعد إعلانها إعتزالها الفن، قائلة: «معرفش فترة وهتعدي بس الله أعلم هترجع تاني ولا لا»، مضيفة: «حلا جميلة ودمها خفيف وممثلة كويسة ورقيقة وحلوة وبموت في وشها».

وقالت «شعيب» في حوارها لفضائية «TeN» اليوم السبت: «حلا قلبها طيب أوي سبوها بقى يا جماعة، كل واحد حر بقى، أحنا كل واحد هيموت لوحدة سيبوا كل واحد يتصرف كما يشاء وكل واحد حر في حياته، أحنا مالنا»، موضحة: «مش كل واحد يبقى رقيب على التاني المفروض كل واحد يبقى رقيب على نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا».

وتابعت: «كل شخص حر وأحنا مش هنحاسب حد، وحلا أكيد حد استفزها»، موضحة: «أنها تمتلك حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فقط، ولكنها نادرًا ما تقوم بفتحه أو التهنئة في المناسبات الرسمية فقط».