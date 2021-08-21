أستون فيلا يهزم نيوكاسل وتعادل سلبي بين برينتفورد وكريستال في الدوري الإنجليزي

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سجل داني إينجز هدفا رائعا بركلة مقصية وضاعف أنور الغازي الغلة من ركلة جزاء ليقودا أستون فيلا لفوز سهل 2-صفر على نيوكاسل يونايتد الذي بدا بلا حول أو قوة في أول مباراة يلعبها الفريق المنتمي لبرمنجهام على أرضه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وأهدر كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل فرصة خطيرة في البداية قبل أن يضع إينجز أستون فيلا في المقدمة قبل الاستراحة بركلة مقصية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وسارت الأمور من سيء إلى أسوأ بالنسبة لنيوكاسل في الشوط الثاني بعد أن اصطدمت الكرة بذراع أحد مدافعيه في المنطقة ليسدد الغازي ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 62.

واعتقد نيوكاسل أنه سيعود في النتيجة لكن الحكم تراجع عن قرار احتساب ركلة جزاء له بسبب التسلل.

ولم يجد نيوكاسل بعدها أي حلول للعودة للقاء ليتجرع الهزيمة الثانية له على التوالي هذا الموسم بعد الخسارة 4-2 أمام وست هام يونايتد في الجولة الأولى ليحتل المركز قبل الأخير.

وسجل إينجز بذلك هدفين في أول جولتين في الدوري مع أستون فيلا منذ الوصول من ساوثهامبتون في الصيف ليحتل الفريق المنتمي لبرمنجهام المركز الثامن في الترتيب.

وفي إطار منافسات نفس الجولة فرض برنتفورد الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج التعادل بدون أهداف على مضيفه كريستال بالاس اليوم السبت 21-8-2021 في مباراة باهتة ليستمر بحث فريق المدرب باتريك فييرا عن أول أهدافه.

وكاد الوافد الجديد كونور جالاجر أن يضع بالاس في المقدمة مبكرا لكن كرته اصطدمت بالعارضة بعد عمل رائع من ويلفريد زاها في بداية واعدة لأصحاب الضيافة في أول مباراة لفييرا على ملعب سيلهورست بارك بعد الخسارة 3-صفر أمام مضيفه تشيلسي في الجولة الأولى.

واستمتع برنتفورد ببداية خيالية لمشواره بين الكبار في الدوري الممتاز بعد فوزه 2-صفر على ضيفه أرسنال الأسبوع الماضي لكنه عانى اليوم واحتاج إلى 21 دقيقة لتسديد أول محاولة على المرمى لكن الجناح الفرنسي برايان مبويمو أهدرها.

وبعدها سدد مبويمو في إطار المرمى من ركلة حرة وكاد أن يصنع الهدف الافتتاحي في بداية الشوط الثاني.

وانطلق مبويمو ولعب تمريرة عرضية إلى إيفان توني لكن المهاجم سدد الكرة بكتفه بدلا من رأسه لتضيع الفرصة.

وسدد كريستيان بنتيكي مهاجم بالاس ضربة رأس فوق العارضة.