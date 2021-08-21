السلطات اللبنانية تعلن عن سلسلة تدابير لمعالجة تداعيات أزمة المحروقات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، الموافقة على فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل من مازوت وبنزين بـ 225 مليون دولار أمريكي لغاية سبتمبر المقبل.

ووافقت السّلطات اللبنانية على هذه الإجراءات الجديدة، خلال اجتماع طارئ لمعالجة أزمة المحروقات بعد تفاقم أزمة المحروقات في البلاد، وذلك بعد أن رفع مصرف لبنان الدعم عن المحروقات كلياً ورفض رئاستي الجمهورية والحكومة هذا القرار.

وأسفر الاجتماع الطارئ الذي عقد، اليوم السبت، في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب ووزيري المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان المركزي، عن معالجة تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، من خلال الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء.

وكان اقتراح وزارة المالية إلى مصرف لبنان بأن يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة "صيرفة" والسعر المعتمد في جدول تركيب اللأسعار والمحدد بـ 8000 ليرة لبنانية، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع.