بعد أزمتها الصحية.. وصلة رقص من مها أحمد وابنها فى حفل محمد رمضان بالساحل (صور)

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شاركت الفنانة مها أحمد جمهورها ومتابعيها، لحظات استمتاعها بحفل الفنان محمد رمضان، الذي أقيم مساء أمس بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي، وحضره الآلاف من جماهيره.

ونشرت «مها» مقاطع فيديو لرقصها برفقة ابنها أحمد مجدي كامل في حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

ويعتبر هذا هو أول ظهور للفنانة مها أحمد، بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي دخلت على أثرها للمستشفى. وشهد حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي حضور عشرات الآلاف من الجماهير، واستطاع محمد رمضان إبهارهم من خلال العروض الاستعراضية التي أحاطت به، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية التي قدمها سامي يوسف على مدار الحفل.

مها أحمد

مها أحمد

مها أحمد وابنها