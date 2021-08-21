تطعيم 88% من المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

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أكد منظمو دورة الألعاب البارالمبية، اليوم السبت، أن 88% من المشاركين في المنافسات، تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي مؤتمر صحفي قدموا من خلاله أحدث المعلومات حول الإجراءات ضد الفيروس، أثناء الحدث الرياضي، قال المسؤول الرئيسي عن عمليات الألعاب، هيدي ناكامورا «كان علينا اعتماد تدابير محددة» مع مراعاة احتياجات الرياضيين والأجواء الحالية في اليابان.

وفي هذا السياق، كشف ناكامورا أنهم يفكرون في تبني إجراءات أكثر صرامة، خاصة بالنسبة للمشاركين المقيمين في اليابان، والذين يمثلون أغلبية الحالات الإيجابية للفيروس التي تم رصدها أثناء دورة الألعاب الأولمبية، وقبل بداية الألعاب البارالمبية.

ولم يحدد المنظمون، الذين يخططون للإعلان عن التغييرات قبل انطلاق دورة الألعاب البارالمبية يوم 24 أغسطس لجاري، الإجراءات الجديدة.

لكنهم أشاروا إلى أنه قد تؤثر، ضمن جوانب أخرى، على نظام إجراء الاختبارات، والذي يتم حاليًا بشكل يومي للرياضيين.

وتقرر قبل أيام، إقامة الدورة البارالمبية دون جماهير، كما كان الحال في الأولمبياد، باستثناء تلاميذ المدارس الذين يسمح لهم بحضور المنافسات في ظل برنامج تعليمي من قبل الحكومة اليابانية، وذلك بشرط موافقة السلطات المحلية وبعد التشاور مع أولياء الأمور.

وأوضح ناكامورا أنه سيجرى توفير أجواء آمنة للأطفال، مشيرًا إلى أن حضور المنافسات يشكل تجربة ستبقى عالقة في ذاكرتهم لفترة طويلة.

وستشهد الدورة البارالمبية، تطبيق نفس القواعد الخاصة بالصحة والتباعد التي شهدتها الأولمبياد، لكن هناك حاجة لمرونة أكثر نظرًا للظروف الصحية للمشاركين في البارالمبياد.

وعلى سبيل المثال، لن يستطيع بعض الرياضيين، ارتداء الكمامات في ظل درجة الحرارة العالية، ويمكن إمدادهم بأقنعة بلاستيكية بدلًا منها.

وأضاف ناكامورا أنه في حالة خضوع رياضيين للعزل في مرافق الحجر الصحي، سيجرى تقديم الدعم النفسي لهم أيضًا.