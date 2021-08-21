أخبار عاجلة

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
"الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام -
أبرزها "حلوة الجوف".. 65 نوعًا من التمور بمهرجان التمر والعسل بدومة الجندل -
أهالي "صور بيشة" يعانون ضعف الاتصالات والإنترنت مع بداية العام الدراسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تطعيم 88% من المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

Print
تطعيم 88% من المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو تطعيم 88% من المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد منظمو دورة الألعاب البارالمبية، اليوم السبت، أن 88% من المشاركين في المنافسات، تم تطعيمهم ضد المستجد.

وفي مؤتمر صحفي قدموا من خلاله أحدث المعلومات حول الإجراءات ضد الفيروس، أثناء الحدث الرياضي، قال المسؤول الرئيسي عن عمليات الألعاب، هيدي ناكامورا «كان علينا اعتماد تدابير محددة» مع مراعاة احتياجات الرياضيين والأجواء الحالية في اليابان.

وفي هذا السياق، كشف ناكامورا أنهم يفكرون في تبني إجراءات أكثر صرامة، خاصة بالنسبة للمشاركين المقيمين في اليابان، والذين يمثلون أغلبية الحالات الإيجابية للفيروس التي تم رصدها أثناء دورة الألعاب الأولمبية، وقبل بداية الألعاب البارالمبية.

ولم يحدد المنظمون، الذين يخططون للإعلان عن التغييرات قبل انطلاق دورة الألعاب البارالمبية يوم 24 أغسطس لجاري، الإجراءات الجديدة.

لكنهم أشاروا إلى أنه قد تؤثر، ضمن جوانب أخرى، على نظام إجراء الاختبارات، والذي يتم حاليًا بشكل يومي للرياضيين.

وتقرر قبل أيام، إقامة الدورة البارالمبية دون جماهير، كما كان الحال في الأولمبياد، باستثناء تلاميذ المدارس الذين يسمح لهم بحضور المنافسات في ظل برنامج تعليمي من قبل اليابانية، وذلك بشرط موافقة السلطات المحلية وبعد التشاور مع أولياء الأمور.

وأوضح ناكامورا أنه سيجرى توفير أجواء آمنة للأطفال، مشيرًا إلى أن حضور المنافسات يشكل تجربة ستبقى عالقة في ذاكرتهم لفترة طويلة.

وستشهد الدورة البارالمبية، تطبيق نفس القواعد الخاصة بالصحة والتباعد التي شهدتها الأولمبياد، لكن هناك حاجة لمرونة أكثر نظرًا للظروف الصحية للمشاركين في البارالمبياد.

وعلى سبيل المثال، لن يستطيع بعض الرياضيين، ارتداء الكمامات في ظل درجة الحرارة العالية، ويمكن إمدادهم بأقنعة بلاستيكية بدلًا منها.

وأضاف ناكامورا أنه في حالة خضوع رياضيين للعزل في مرافق الحجر الصحي، سيجرى تقديم الدعم النفسي لهم أيضًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

خطة الحكومة: استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي بتكلفة 55 مليون دينار

خطة الحكومة: استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي بتكلفة 55 مليون دينار

إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا