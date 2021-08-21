مراكز الشباب بكفرالشيخ تشارك في مبادرة 7 الصبح

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شهدت ملاعب مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ مبادرة «7 الصبح».

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن مراكز شباب المحافظة تشارك بالمبادرة بالرياضة الصباحية لتقديم مفهوم جديد للرياضة أسلوب حياة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، مشيرا إلى أنه تتم ممارسة جميع الألعاب الرياضية من لياقة بدنية، كرة قدم، كاراتيه وتنس طاولة والأنشطة الأخرى الثقافية والفنية داخل المراكز والملاعب وفق الخطة الموضوعة مساهمة من مؤسسة الشباب والرياضة في شغل أوقات فراغ أبناءنا في فترة الإجازات الصيفية وبناء جيل سليم بدنيا وفكريا،مضيفاً أن أعضاء مراكز الشباب يمكنهم جميعا المشاركة من خلال التواصل مع مشرف النشاط بأقرب مركز شباب .

وأوضح عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، أن المبادرة تشهد إضافة جديدة وهى تواجد مدرب رياضي وأخصائي تغذية على زووم لأداء التدريبات الرياضية السليمة كذلك وضع حمية غذائية متوازنة للمشاركين عبر زووم المبادرة نفذت اليوم من مراكز إدارة شباب قلين، وإدارة شباب فوه يتابع التنفيذ الادارة العامة للشباب بإشراف صبحى عبدالعزيز وفوزى حسيب، متابعة التنفيذ عبدالفتاح الوكيل منسق المبادرة بالمحافظة، رشا محيى الدين مدير إدارة العلاقات العامة، شريف السواق مسؤول الربط الالكتروني، متابعة تنفيذ عبدالحميد عبدالخالق مدير إدارة فوة، محمود الدوح مدير إدارة قلين، شيماء الحلوانى مسؤول الربط بقوة، لوزة البيلي مسؤول الربط بإدارة شباب قلين، جاء ذلك بإشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمان عبدالجابر، ومدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة الدكتور عبادة الجزار، عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب .