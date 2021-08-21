«الفن للجميع»..عفاف شعيب: «الشعراوي نصحني باستمراري في التمثيل بالحجاب»

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علقت الفنانة عفاف شعيب، على سؤالها بعدم اعتزالها الفن عقب ارتدائها للحجاب، قائلة: «قعدت مع الشيخ متولي الشعراوي عقب طلبي للتمثيل بالحجاب، وكان معي الحاجة ياسمين الخيام، وقالي وماله يا بنتي لما تطلعي وتمثلي بالطرحة والحجاب كده، واستشهد لي بدوري وأدائي لشخصية زينب في مسلسلي الشهد والدموع».

وأضافت «شعيب» في حوارها لفضائية «TeN» اليوم السبت: «أتفرجوا على أفلام زمان شوفوا أمينة رزق 99% من أفلامها بالطرحة، والفنانة فردوس محمد كذلك والفنانة زوزو نبيل لها بعض الأدوار بالطرحة»، متسائلة: «لية متكلموش عن الفترة دي وبيتكلموا دلوقتي؟!».

وأكدت: «الفن للجميع وغير مقتصر على حد كل واحد يعمل اللي شايفه صح»، موضحة: «أنا أكاديمية يعني مش جاية من الشارع أنا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل يعني معايا الاتنين، محبتش أبقى مخرجة وحبيت أبقى ممثلة».

وتابعت: «في بداية دخولي للمعهد كنت عايزة أطلع مذيعة ومطلعتش، ومش ندمانة على كده بالعكس راضية لأني حسيت أن التمثيل بيخليني أعمل حاجات كتير تفيد المجتمع، وأفدت وخدمت ناس كتير أوي، وعمر ما حد طلب مني مساعدة أو حاجة أعملها إلا وبفضل الله عملتها».