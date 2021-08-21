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صاروخية رافينيا تقود ليدز للتعادل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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صاروخية رافينيا تقود ليدز للتعادل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي صاروخية رافينيا تقود ليدز للتعادل مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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سجل رافينيا جناح ليدز يونايتد هدفًا بتسديدة صاروخية في الشوط الثاني ليعدل الفريق تأخره مرتين إلى تعادل 2-2 مع ضيفه إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج اليوم السبت 21-8-2021 ليحصل على أول نقطة هذا الموسم.

وهز رافينيا، الذي استدعاه منتخب البرازيل لأول مرة الأسبوع الماضي، شباك الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 72 بعد أن اعتقد ديماراي جراي جناح إيفرتون أنه حسم الفوز الثاني على التوالي للفريق الزائر.

وانضم جراي إلى فريق المدرب رفائيل بنيتز من باير ليفركوزن الألماني في يوليو الماضي، وهز شباك المنافس من زاوية ضيقة ليجعل النتيجة 2-1 في الدقيقة 50 من المباراة التي شهدت التحامات بدنية كبيرة.

كان إيفرتون تقدم 1-صفر على عكس سير اللعب بواسطة دومينيك كالفرت لوين من ركلة جزاء في الدقيقة 30 بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وأسكت هذا الهدف الجماهير في ملعب إيلاند رود الذي امتلأ بالجماهير لأول مرة في الدوري الممتاز منذ فترة طويلة لكن أصحاب الضيافة استعادوا الأمل بعد أن أدرك ماتيوش كليتش التعادل قبل الاستراحة.

وسيحل إيفرتون، الذي فاز بالمباراة الأولى 3-1 على ساوثهامبتون على أرضه، ضيفًا على برايتون في الدوري يوم السبت المقبل، بينما يواجه فريق ليدز يونايتد بقيادة المدرب مارسيلو بيلسا مهمة محفوفة بالمخاطر أمام بيرنلي الذي لم يحقق أي فوز.

المصرى اليوم

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