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وزير القوى العاملة: «الدولة المصرية حريصة على المواطن في المقام الأول»

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وزير القوى العاملة: «الدولة المصرية حريصة على المواطن في المقام الأول» وزير القوى العاملة: «الدولة المصرية حريصة على المواطن في المقام الأول»

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قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية حريصة على المواطن المصري في المقام الأول، وهو ما يترجم من توجيهات القيادة السياسية لكل المسؤولين سواء وزراء أو محافظين أو غيرهم، مضيفًا: «دائمًا ما ننظر إلى رعاية المواطن بشكل عام».

وأوضح «سعفان» في حواره لفضائية «TeN» اليوم السبت، أنه خلال زيارته محافظة بورسعيد كان هناك اهتمام بوجود ذوي القدرات الخاصة ومبادرة حياة كريمة والبحث لهذه الفئة عن فرص عمل حقيقية وفرص تدريب حقيقية وريادة الأعمال وإدراجهم داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توفير كل هذه الأمور لأبناء بورسعيد بجانب تحول مبنى مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد إلى أكاديمية تدريبية متكاملة، وسيتم نقل مقر المديرية إلى الديوان العام للمحافظة.

وتابع: «إن الوزير عندما يكون خارجًا من العمال يكون حاسس باحتياجاتهم ونبضهم»، مضيفًا: «لما يكون العامل حاسس أن المسؤول عنه يعبر عنه بشكل جيد يعطي مردود إيجابي لتقبله دائمًا ما تطرحه عليه، وهي العلاقة التي يجب أن تكون موجودة دائمًا ما بين المسؤول والعامل وهو ما نكون حريصين عليه في الفترة الحالية».

المصرى اليوم

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