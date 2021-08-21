تحقيقًا للعدالة الناجزة.. استراتجية جديدة للنيابة العامة بشأن التحول الرقمي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم السبت، بتشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي برئاسته، وعضوية عدد من قادة النيابة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.

ووفق القرار الذي حمل رقم 1474 لسنة 2021، تختص اللجنة بوضع الاستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها، تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.



كان النائب العام، أمر بوضع الاستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مُواكبةً لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.