تناولا العشاء سويًا.. «عامل» وراء مقتل «سائق السنبلاوين» (تفاصيل)

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق «توك توك» في الدقهلية، وضبطت أجهزة الأمن مرتكب الواقعة.

وقالت الوزارة، إنه في إطار ما تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بالعثور على جثة شخص بدائرة المركز، وما تبين أنه سائق «توك توك»، مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح بالرقبة، والعُثور بجواره على سلاح أبيض «سكين مدممة»، وهاتف محمول، وما قرره والده «عامل»، مقيم بذات العنوان، بخروج نجله للعمل على مركبة «التوك توك» ملك والدة المجنى عليه، وعدم عودته وعلمه بوفاته عقب ذلك.

وذكر البيان، أنه توصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الدقهلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «عامل»، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتعرفه على المجنى عليه حال تردده على دائرة مركز شرطة السنبلاوين واستقلاله مركبة «التوك توك» رفقة المجنى عليه وبتاريخ الواقعة تقابلا بناءً على ميعاد سابق عقب إيهامه للمجنى عليه بأن بحوزته بعض البضاعة يرغب فـي توزيعها وعقب تقابلهما وتناولهما العشاء طلب منه توصيله إلى أقرب مكان لدائرة مركز شرطة ديرب نجم المتاخم لدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وأثناء السير بالطريق طلب منه التوقف وعقب نزوله غافله وتعدى عليه بالسكين المعثور عليها بجوار جثة المجنى عليه فأودى بحياته وقام بدفعه خارج المركبة، واستولى عليها ولاذ بالهرب.

تم ضبط مركبة «التوك توك» المستولى عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.