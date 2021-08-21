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أرمينيا : أمريكا تدين التصعيد على الحدود مع أذربيجان ودعت لوقف إطلاق النار والتهدئة

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أرمينيا : أمريكا تدين التصعيد على الحدود مع أذربيجان ودعت لوقف إطلاق النار والتهدئة أرمينيا : أمريكا تدين التصعيد على الحدود مع أذربيجان ودعت لوقف إطلاق النار والتهدئة

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قالت وكالة أرمينيا للأنباء، إن الولايات المتحدة الأمريكية أدانت التصعيد الأخير على طول الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان ودعت وزارة الخارجية الأمريكية البلدين إلى احترام التزاماتهما بوقف إطلاق النار من خلال اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع.

وأضافت الوكالة أن بيان الإدانة جاء ردا على سؤال لها دون ان تذكر تفاصيل، مشيرة إلا أن أمريكا تؤكد ضرورة الحل الشامل الذي يعالج جميع القضايا المعلقة تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هو الوحيد الذي يمكنه تطبيع العلاقات بين البلدين والسماح لشعوب المنطقة بالعيش معاً بسلام.

وذكرت الوكالة أنه خلال الأسبوع الماضي قتل جندي أرمني أثناء الخدمة برصاص قناص أذربيجاني في يراسخ وفي وقت لاحق من نفس اليوم عرضت المواقع العسكرية الأرمنية في مقاطعة كيغاركونيك لقصف أذربيجاني مما أسفر عن مقتل جندي أرمني آخر.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر وتوقفت في 10 نوفمبر بناء على اتفاق روسي بوقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ السلام.

المصرى اليوم

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