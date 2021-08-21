قوات معارضة لطالبان تعلن سيطرتها على مناطق بأفغانستان

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قالت قوات معارضة لحركة طالبان في شمال أفغانستان، السبت، إنها سيطرت على 3 مناطق قريبة من وادي بنجشير، حيث تجمعت فلول القوات الحكومية وجماعات ميليشيات أخرى.

وقال وزير الدفاع الجنرال بسم الله محمدي، الذي تعهد بمقاومة طالبان، على تويتر، إنه تم الاستيلاء على مناطق ديه صالح وبانو وبولحصار في إقليم بغلان المجاور شمالي بنجشير.

ولم تتضح حتى الآن هوية هذه القوات، لكن هذا التطور يزيد من المؤشرات على وجود معارضة لطالبان، التي وصلت إلى السلطة في حملة خاطفة شهدت سيطرتها على جميع المدن الرئيسية في أفغانستان في غضون أسبوع.

وذكرت تقارير إعلامية أن قائدا بالشرطة المحلية أكد أن منطقة بانو في بغلان، صارت تحت سيطرة قوات الميليشيات المحلية، وأن هناك خسائر فادحة في الأرواح، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.