أخبار عاجلة

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
"الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام -
أبرزها "حلوة الجوف".. 65 نوعًا من التمور بمهرجان التمر والعسل بدومة الجندل -
أهالي "صور بيشة" يعانون ضعف الاتصالات والإنترنت مع بداية العام الدراسي -
رئيس نادي الطائي يدشن حسابه في "تويتر": "اللهم اجعله فال خير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

قوات معارضة لطالبان تعلن سيطرتها على مناطق بأفغانستان

Print
قوات معارضة لطالبان تعلن سيطرتها على مناطق بأفغانستان قوات معارضة لطالبان تعلن سيطرتها على مناطق بأفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت قوات معارضة لحركة طالبان في شمال أفغانستان، السبت، إنها سيطرت على 3 مناطق قريبة من وادي بنجشير، حيث تجمعت فلول القوات الحكومية وجماعات ميليشيات أخرى.

وقال وزير الدفاع الجنرال بسم الله محمدي، الذي تعهد بمقاومة طالبان، على تويتر، إنه تم الاستيلاء على مناطق ديه صالح وبانو وبولحصار في إقليم بغلان المجاور شمالي بنجشير.

ولم تتضح حتى الآن هوية هذه القوات، لكن هذا التطور يزيد من المؤشرات على وجود معارضة لطالبان، التي وصلت إلى السلطة في حملة خاطفة شهدت سيطرتها على جميع المدن الرئيسية في أفغانستان في غضون أسبوع.

وذكرت تقارير إعلامية أن قائدا بالشرطة المحلية أكد أن منطقة بانو في بغلان، صارت تحت سيطرة قوات الميليشيات المحلية، وأن هناك خسائر فادحة في الأرواح، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو

الجيزة: رصف وتطوير عزبة البكباشي في حي جنوب (صور)

الجيزة: رصف وتطوير عزبة البكباشي في حي جنوب (صور)

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

صور جديدة من حفل خطوبة ريم سامي وطارق هيمن: «شكرا لمن شرفوني»

صور جديدة من حفل خطوبة ريم سامي وطارق هيمن: «شكرا لمن شرفوني»